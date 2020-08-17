معجبة تزور “فنانة” وتهديها (فطور بلدي)

زارت سيدة معجبة بالفنانة شادن التي اشتهرت بتقديم أغنيات التراث في منزلها وهي تحمل معها هدية عبارة عن وجبات بلدية متنوعة خاصة بمنطقة دارفور وهي عبارة عن عصيدة داخل (مندولة) وهو إناء يصنع من الفخار توضع فيه الوجبات للشخصيات المهمة وهي دلالة على الاحتفاء بالشخصية.

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وبحسب صحيفة السوداني، استقبلت الفنانة شادن ووالدتها السيدة المعجبة بها وبأغنياتها وأبدت سعادتها بتلك الزيارة المميزة والهدية التي وصفتها بأنها الأجمل والأحلى، مقدمة لها صوت شكر ولكل من يحمل لها ذات الشعور الطيب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)