(5) ولايات تتصدر الإصابة بكورونا.. ودارفور أكثر أمناً

تنشر وزارة الصحة السودانية يومياً إحصاءات حول الإصابة بفيروس كورونا وحالات التعافي والوفيات، (السوداني) ترصد فيما يلي أكثر 5 ولايات إصابة بالوباء وأقل 5 ولايات والمناطق الأكثر أمناً منه:

أسوأ 5 ولايات من حيث الإصابة:

منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي، تحتفظ ولاية الخرطوم ”كرش الفيل” بصفة الولاية الأكثر إصابة بالوباء بإحصائها (8764) إصابة من جملة 12314 أي بنسبة تقترب من 75 في المئة من جملة المصابين على طول البلاد وعرضها.

تلي الخرطوم، ولاية الجزيرة (1107) إصابة ثم نهر النيل(368) ثم الشمالية (343) والقضارف 265 إصابة.

5 ولايات أقل إصابة:

وبمثل ما تتصدر الخرطوم والجزيرة ونهرالنيل والشمالية والقضارف، قائمة الأكثر إصابة، هناك 5 ولايات أخرى، تتصدر قائمة الأقل إصابة، بداية من ولاية وسط دارفورالتي لم ترصد طوال 5 أشهر سوى 6 إصابات بنحو إصابة واحدة شهرياً، وهو أقل بكثير مما يرصد يومياً في ولايات أخرى .

تليها وسط دارفور، ولاية جنوب كردفان التي سجلت 14 إصابة بمعدل نحو 3 إصابات في الشهر، وبعد ذلك تجيء ولاية شرق دارفور التي سجلت 21 إصابة، والنيل الأزرق 29 إصابة وأخيراً غرب دارفور بواقع 33 إصابة .

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توزيعات إقليمية:

وطبقاً للتوزيع الجغرافي الإقليمي، نجد أن ولاية دارفور مجتمعة لم تسجل غير 243 إصابة ثلاثة أخماسها تقريباً في شمال دارفور لوحدها، وما سُجل في اقليم دارفور مجتمعاً أدنى مما سجل في الشمالية أو نهر النيل أو الخرطوم أو الجزيرة أو القضارف.

وإذا ما قورنت الإصابات بالكثافة السكانية ستكون دارفور هي الأكثر أمناً في السودان ما يتعلق بوباء كورونا، ومن الأخبار الجيدة كذلك فإن دارفور الكبرى لم تسجل طوال أكثر من شهر سوى إصابة واحدة فقط بكورونا حدثت في شمال دارفور.

أما في كردفان الكبرى، فإن مجمل الإصابات في الولايات الثلاث (جنوب وشمال وغرب) وصلت إلى 287، في حين سجلت ولايات شرق السودان كسلا وبورتسودان والقضارف 807 إصابات، أما الشمالية ونهر النيل فقد احصت 711 إصابة، وبمقارنة الكثافة السكانية قد تكون الولايتان الأعلى نسبة بالسودان .

في الاقليم الأوسط سابقاً، والذي يضم الجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار رصدت 1511 إصابة، الغالبية العظمى منها رصدت بولاية الجزيرة.

الرصد: (صحيفة السوداني)