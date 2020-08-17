عاجل.. وزير الخارجية يلتقي بمندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان

التقى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين اسماعيل بمكتبه اليوم مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان، أليكس بيشوب.



وجرى خلال اللقاء بحث تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً، والتحول من العون الإنساني إلى العون التنموي.

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