كورونا… الولايات الأكثر إصابة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنشر وزارة الصحة السودانية يومياً إحصاءات حول الإصابة بفيروس كورونا وحالات التعافي والوفيات، (السوداني) ترصد فيما يلي أكثر 5 ولايات إصابة بالوباء وأقل 5 ولايات والمناطق الأكثرأمناً منه:

أسوأ 5 ولايات من حيث الإصابة:

منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي، تحتفظ ولاية الخرطوم” كرش الفيل” بصفة الولاية الأكثر إصابة بالوباء بإحصائها(8764) إصابة من جملة 12314 أي بنسبة تقترب من 75 في المئة من جملة المصابين على طول البلاد وعرضها.

تلي الخرطوم، ولاية الجزيرة (1107) إصابة ثم نهر النيل(368) ثم الشمالية(343 )والقضارف 265 إصابة.

5 ولايات أقل إصابة:

وبمثل ما تتصدر الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية والقضارف، قائمة الأكثر إصابة، هناك 5 ولايات أخرى، تتصدر قائمة الأقل إصابة، بداية من ولاية وسط دارفور التي لم ترصد طوال 5 أشهر سوى 6 إصابات بنحو إصابة واحدة شهرياً، وهو أقل بكثير مما يرصد يومياً في ولايات أخرى .

تليها وسط دارفور، ولاية جنوب كردفان التي سجلت 14 إصابة بمعدل نحو 3 إصابات في الشهر، وبعد ذلك تجيء ولاية شرق دارفورالتي سجلت 21 إصابة، والنيل الأزرق 29 إصابة وأخيراً غرب دارفوربواقع 33 إصابة .

توزيعات إقليمية:

وطبقاً للتوزيع الجغرافي الإقليمي، نجد أن ولاية دارفورمجتمعة لم تسجل غير 243 إصابة ثلاثة أخماسها تقريباً في شمال دارفور لوحدها، وما سُجل في اقليم دارفورمجتمعاً أدنى مما سجل في الشمالية أونهرالنيل أوالخرطوم أو الجزيرة أوالقضارف.

وإذا ما قورنت الإصابات بالكثافة السكانية ستكون دارفور هي الأكثر أمناً في السودان ما يتعلق بوباء كورونا، ومن الأخبارالجيدة كذلك فإن دارفور الكبرى لم تسجل طوال أكثر من شهر سوى إصابة واحدة فقط بكورونا حدثت في شمال دارفور.

اما في كردفان الكبرى، فان مجمل الإصابات في الولايات الثلاث (جنوب وشمال وغرب)وصلت إلى 287، في حين سجلت ولايات شرق السودان كسلا وبورتسودان والقضارف 807 إصابات، اما الشمالية ونهر النيل فقد احصت 711 إصابة ،وبمقارنة الكثافة السكانية قد تكون الولايتان الاعلى نسبة بالسودان .

في الاقليم الاوسط سابقا، والذي يضم الجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق وسنار رصدت 1511 إصابة، الغالبية العظمى منها رصدت بولاية الجزيرة.