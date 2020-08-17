وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد أهمية دور مصرف الادخار في التمويل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ أهمية دور مصرف الادخار في التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقالت ان البنك يجب أن يلعب دورا كذلك في الحماية المجتمعية المستمرة والتي تعتبر من أهداف الوزارة.

ووقفت على نشاط المصرف في زيارتها له أمس الأول واستمعت لملخص تقارير أدائه، داعية لاستكمال هياكله التنظيمية، واعدة باجتماعات راتبة للتفاكر حول تفعيل دوره وسبل دعمه، لافتة لجهوده المقدرة في معالجة آثار جائحة كورونا على شرائح المجتمع عبر توفير البطاقات ووسائل الدفع الالكتروني.

وقال المشرف المكلف لادارة المصرف محمود صلاح راشد إن البلاد تستشرف عهدا جديدا عقب ثورة ديسمبر، موضحا أن البنك من أكبر شركاء الحكومة في العمل التنموي والاجتماعي، داعيا لضرورة زيادة رأسماله ليتمكن من القيام بالخدمات المصرفية كاملة واشار لارتفاع اجمالي أصول المصرف من 11 ــ 21 مليار جنيه في الفترة من 31 ديسمبر 2019 الى 31 يوليو 2020 .

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