استئناف الدراسة بجامعة وادي النيل سبتمبر المقب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تستأنف جامعة وادي النيل الدراسة في السادس من سبتمبر المقبل للطلاب الخريجين بكل كليات الجامعة. وكشف البروفيسور زكريا الأمين محمد أحمد نائب مدير الجامعة أن قرار الاستئناف رقم (5) لسنة 2020م صدر في اجتماع مجلس العمداء بالجامعة مؤكدا اكتمال كل الترتيبات لإستئناف الدراسة, بحسب وكالة الانباء سونا. ونوه الى تشديد الجامعة على الالتزام بالاحترازات الصحية وموجهات وزارة الصحة لمنع انتشار جائحة كورونا وكشف عن استئناف الدراسة لبقية المستويات تباعا وفقا للظروف والموقف الصحي العام. وأكد زكريا أن جامعته حققت نجاحا مقدرا في مجال التعليم الالكتروني من خلال التجربة التي جرى تطبيقها بكلية الطب بالجامعة مشيدا بجهود مركز تقانة المعلومات وباستجابة الاساتذة والطلاب لانجاح التجربة.

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