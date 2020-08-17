المهنيين يهدّد بإغلاق الخرطوم حال تعرُّض مواكب جرد الحساب للعُنف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكملت لجان المُقاومة في الخرطوم ومُدن أخرى، الترتيب لتظاهرات جديدة تبدأ اليوم الاثنين، للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية لتصحيح مسار الثورة.

ودعا التجمُّع في بيان أمس، الثُّوّار للمُشاركة في المليونية تحت شعار “مواكب جرد الحساب”, وأوضح أنّ تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة والأقاليم دَعَت للمليونية بعد مرور عامٍ من عُمر الوثيقة الدستورية والسُّلطة الانتقالية تعبيراً عن عدم رضائها بشأن تحقيق أهداف الثورة.

وحدّد البيان، نقطتين للتجمُّع هما موقف “جاكسون” لأحياء مدن الخرطوم وأم درمان وشرق النيل، ونقطة تجمُّع المحطة الوسطى بحري وتضم أحياء مدينة بحري، على أن تنتهي المواكب في تمام الساعة 4:30 مساءً، وحذّر البيان من استخدام العنف، وأشار إلى أنه في حالة تعرّض القوات النظامية للمواكب والثوار، فإنهم سيعلنون الإغلاق التام لولاية الخرطوم.

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