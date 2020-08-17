وزارة العدل: الوزير نصر الدين لم يسحب قانون النيابة بعد إجازته من مجلس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وزارة العدل أن وزير العدل نصر الدين عبدالباري لم يسحب قانون النيابة العامة بعد إجازته من مجلس الوزراء.

وأفادت مصادر مطلعة لـ(السوداني) أن القانون المقدم من النائب العام بشأن التعديلات القانونية تم الغاؤه، وأن وزارة العدل إكتفت بإجراء تعديلات على القانون القديم، وأفادت المصادر أن مسودة القانون تم فصلها في وزارة العدل ولم تصل مجلس لوزراء.

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