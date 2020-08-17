رئيس هيئة الجوازات يؤكد أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفقد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة (حقوقي) زين العابدين عثمان أحمد اليوم مركز الخرطوم العملياتي الإقليمي الروك – (Rock) بمباني هيئة التدريب بالخرطوم، للإطمئنان والوقوف على سير العمل وتحقيقه لأهدافه المرجوة .

وأطلع سيادته خلال الزيارة على المباني الإنشائية للمركز.

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ومن خلال الاجتماع بفريق المركز تم الوقوف على آلية العمل ومستوى التنسيق بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تتكامل أدوار المركز وعدد من الإدارات الشرطية التي تعد أذرعا فاعلة لوزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، بهدف مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتي تشكل جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر إحدى أهم صورها.

وفي ختام زيارته عبر السيد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني عن أهمية تعزيز الإمكانيات القانونية والتأهيلية الكفيلة بتحقيق نتائج كبيرة بهدف حماية ضحايا الهجرات غير الشرعية والإتجار بالبشر، كذلك تقديم الرعاية الصحية لهم من أجل تنظيم ذلك الحق القانوني المكفول بكافة التشريعات في الإنتقال والتنقل..

تجدر الاشارة ان مركز الخرطوم العملياتي الإقليمي أحد مشروعات عملية الخرطوم بتمويل أوروبي، وتعد العملية حوار إقليمي ودولي ونتاج تعاون مشترك بين الإتحاد الأوروبي والأفريقي يهدف للقضاء على كافة الشبكات وتفكيك السلاسل الإجرامية التي تعمل على تهريب الأشخاص والإتجار بهم ، وإستغلالهم بغية تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتخلف تلك الجرائم عدد من الضحايا خاصة الفئات المستضعفة من النساء والأطفال.