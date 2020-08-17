شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه قاضي محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال المعز بابكر، باحاله ملف شحنة حاوية المخدرات ووضعه امام رئيس الجهاز القضائي.

وقال القاضي بان الجلسة كانت محددة للسير في الاجراءات ، وفي جلسات سابقة لم يتم احضار المعروضات في البلاغ ، بالاضافة الي التقارير الفنية التي تخص الشحنة ، و تبين للمحكمة ان النيابة افرجت عن المتهمين الاول والثاني بالضمانة .

وأوضح أنه خاطب النيابة عدة مرات الا انها لم تحرك ساكن مما أدي إلي اعاقة سير الاجراءات لذا امر القاضي بإحالة الملف لرئيس الجهاز القضائي حتي يتمكن من الفصل فيه.

وتعود تفاصيل القضية لوجود حاوية مخباه بداخلها (9)مليون حبة ترمادول داخل شامبوهات شعر للتموية وذلك

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه بإحالة ملف “حاوية المخدرات” لرئيسة القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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