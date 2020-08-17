اين كان الاتحاد والخديوي يغلق ابواب النادي والعضوية ؟؟؟.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

الخلفية التي اتخذ بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراره وابلغه للاتحادات الوطنية هو التمديد في عمر مجالس ادارات الاتحادات والاندية نظرا لتفشي جائحة كرونا واستحالة عقد اي جمعيات عمومية لتوقف النشاط ، (والتمديد) بالطبع لا يعني (التطبيع) ، وبالتالي فان الخطوة التي قام بها الاتحاد السوداني لكرة بترؤس الخديوي للجنة تطبيع لا علاقة له بقرار (فيفا) ، الصحيح وفق موجهات الاتحاد الدولي ان يستمر المجلس المنتخب بكامله للفترة المنصوص عليها حسب ما جاء في الموجهات ، لكن ان يقوم الخديوي بتسريح مجلسه بكامله والاستعاضة عنه بمجلس جديد هو خرق صريح لموجهات الفيفا .

الاتحاد يعلم علم اليقين ان مجلس الهلال ظل يعمل لاكثر من ثلاثة اعوام بدون امين عام للمجلس ، كما انه يعلم ان نائب الرئيس تم ايقافه من قبل الخديوي ، وامين الخزينة ظروفه العملية باتت لا تسمح له بممارسة اي نشاط اداري ، وهناك غياب تام للفريق صديق ، والدكتور مدثر ، ووفاة الحبيب زغبير ، ومكوث الحبيب هرون بالقاهرة ، فمن بتقى ياترى من المجلس ، تبقى الخديوي بنفسه ، والامين العام المكلف الدكتور حسن ، وابوكلابيش ، اضافة لافكار وداعة ،اي تبقى من المجلس المنتخب اربعة افراد فقط ، رغم ذلك ظل الاتحاد السوداني يمارس صمتا مريبا ، ولم يتدخل ابدا لمعالجة الاشكالات الادارية بهذا النادي الكبير ، لكن عندما قاربت فترة المجلس على النهاية ظهرت التصريحات هنا وهناك ، تارة من رئيس اللجنة القانونية ونائبه ، وتارة اخرى من رئيس الاتحاد بنفسه .

ظل الهلال لمدة تزيد عن العامين في فراغ اداري كبير ، والاتحاد الذي نفش ريشه هذه الايام ظل يمارس الصمت المريب وترك كافة الطعون التي قدمها اعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال تذهب صوب المفوضية ، ولم يفتح الله على شداد او جلال او اي من اعضاء الاتحاد بكلمة واحدة والخديوي يحرم اعضاء الجمعية العمومية من حقهم المكتسب بممارسة انشتطهم داخل اسوار ناديهم ، فالرجل اغلق ابواب النادي بالبضبة والمفتاح ، بل الغى ما يسمى بالنادي مع وعود كذوبة بناد اسري كبير .

ظل الاخوة في تجمع الهلاليين يصارعون وحدهم ، فالمفوضية كانت منحازة وبشكل فاضح للخديوي ، والاتحاد لم يحرك ساكنا ، لكن الان تدخل بقوة وسعى لفرض لجنة تطبيع بلا اي سند قانوني واستولى على حقوق غيره (الوزارة الولائية) وبات يتحكم حتى في العضوية ، والوزارة صامتة صمت القبور ، وكما علمت ان المدير الجديد للرياضة لا يرغب في الدخول في صدام علني مع شداد ، اما لانه يهابه ، واما لانه لا يعرف حدود وظيفته ، وفي كلا الحالتين هي منقصة في حقه .

الهلال اداريا عزيزي مدير الرياضة الجديد الذي استبشرنا به خيرا تابع لوزارتك ، ولا علاقة للاتحاد به الي حين تعديل نظامه الاساسي ، لان النظام الاساسي لنادي الهلال ينص صراحة في المادة (15) على تبعية الهلال لوزارة الرياضة ممثلة في المفوضية الولائية ، فان كان الوزير لا يعلم تبقى هي المصيبة ، وان كان يعلم فالمصيبة اكبر .

اخيرا اخيرا ..!

كاي هلالي يمكن للخديوي ان يتقدم بقائمته لادارة الهلال خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ، لكن ان يسمح له الاتحاد بتسريح والاستغناء عن كل اعضاء مجلسه (المتخب) والاستعاضة عنهم بقائمة جديدة هو انحياز فاضح للخديوي ، ويخالف موجهات الاتحاد الدولى الذي اشترط التمديد ولم يتشرط التطبيع .

نعلم جيدا تلك التحركات المستمرة التي قام بها اعضاء نافذين بالاتحاد من اجل ان يوافق الخديوي على الاستمرار ، ونعلم علم اليقين ان هناك من يحرك هولاء ، ونعلم الكثير عما يدور في الخفاء ، لكننا لذنا بالصمت الي حين .

اخيرا جدا ..!

اطلعت على البيان الضافي الذي اصدره تنظيم الصدارة فيما يتعلق بزهده ، وزهده منسوبيه في المشاركة في الفترة الانتقالية للهلال ، بدليل ان المكتب القيادي للتنظيم رفض ان يقدم اي قائمة للاتحاد من اجل التطبيع ، رئيس التنظيم الاخ الحبيب طه على البشير هو اول من اطلق دعوة لم الشمل الهلال ، وبالفعل تفعالت بقية التنظيمات ووقعت على الوثيقة ، وفوضت رؤساء التنظيمات الموقعين على الوثيقة لمزيدا من التشاور ، وعندما تحالف الاخوة الاعزاء الامين البرير (تنظيم المستقبل) والاخ العزيز محمد عثمان الكوراتي (فجر الغد) وقاما بتقديم قائمة موحدة للاتحاد فضلت الصدارة ان لا تدخل نفسها في هذا المعترك

لتعد نفسها جيدا للانتخابات .

ثم كان البيان الضافي الذي اصدره رئيس التنظيم الاخ الحبيب طه على البشير والذي حدد فيه سياسة التنظيم وموجهاته العامة ، ومكاتبه ، والكيفية التي يدار بها التنظيم خلال الفترة المقبلة .

لهولاء نقول نعلم من خطط ، ومن دبر ،، ومن نفذ !

نواصل

اذهبوا فانتم الطلقاء