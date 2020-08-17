العودة عبر (شباك) التطبيع !!.. بقلم محمد الطيب الامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* الحياة قبل كورونا وبعد كورونا اختلفت اختلاف كبير .

* قبل كورونا السكر بالكيلو والسفر بالمحطات.

* وبعد كورونا السفر بقى بالكيلو وربما يصبح السكر بالمتر .

* تجي لبتاع الدكان تقول ليهو اديني (نص متر سكر) ، وتمشي لبتاع السفريات تقول ليهو : (مسافر لي سبعة كيلو وجاي) .

* و(٤×٢=٨) قبل كورونا، وبعد كورونا (٤×٢= برشلونة) .

* قبل كورونا الخسارة في كرة القدم (١و٢و٣) ، وبعد كورونا الخسارة بقت بالدستة.

* برشلونة اخدها (٨) .

* والمريخ اخدها (٧) من قبل .

* الفرق بين (٨) برشلونة و(٧) المريخ هو أن خسارة برشلونة سببها الجهاز الفني وخسارة المريخ سببها (البرد) .

* اتخيل مباراة برشلونة الأخيرة دي لو كان فيها برد ؟

* قبل كورونا الكاردينال كان (بكضب) وبقول : أنا قاعد ٢٥ سنة ، وبعد كورونا الكاردينال بقى يفتش لرئاسة لجنة التطبيع .

* والله صحي.

* ملأ الكاردينال الدنيا ضجيجا وقطع بأنه لن يستمر في الهلال ولا دقيقة بعد يوم (٢٧) .

* بل ذهب أبعد من ذلك وقال : قبل يوم ٢٧ علاقتي برئاسة الهلال ستنتهي .

* وفعلا إنتهت يوم ٢٧ .

* ومشوا ليهو ناس الإستشارية ورفض .

* وقال ليهم : أي حاجة طلبتوها مني وافقت عليها لكن المرة اعفوني.

* وعفوهو بالفعل وكلموا شداد إنو الكاردينال قال ما داير .

* وتنظيمات الهلال ظهرت في الصورة وفجأة الكاردينال قال أنا داير .

* عدم الصدق ما جديد على الكاردينال .

* عندو معانا (٩٩) كضبة.

* ال(٩٩) دي فيها (٦٢) كضبة سوداء .

* عاد الكاردينال رئيسا للجنة التطبيع المحدد لها (٣) شهور .

* غايتو يا محمد خير ساهرتو بينا ساكت بحواركم داك .

* المهم .

* الحق حق والباطل باطل .

* عندما توقف الكاردينال وللأمانة انكشفت كثير من الأشياء.

* أهم هذه الأشياء معاناة فريق الكرة .

* تنظيمات الهلال والاقطاب قعدوا فراجة .

* ربطوا دعمهم بتعيينهم عبر لجنة التطبيع.

* ودي كانت خطوة غير موفقة من جانبهم.

* كان سيكون جميلا إذا بدأت هذه التنظيمات الصرف على الفريق اعتبارا من يوم ٢٨ .

* لكنهم (لبدوا) وانتظروا التعيين واستقالة الكاردينال .

* نعم الكاردينال لما شاف الحراك الهلالي خاف وقرر يرجع .

* ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال أن كثير من هذه التنظيمات السبعة كانت ستدخل الهلال في محنة .

* قلناها وسنكررها أن مسيرة الهلال لن تتوقف برحيل الكاردينال أو خلافه .

* ولكن مؤكد أن المسيرة تحتاج لقيادة قوية حتى تتواصل .

* وتنظيمات الهلال بشكلها الحالي ينقصها الكثير .

* ينقصها الفكر وربما المال .

* الكاردينال ما عندو فكر أو فكرة في موضوع كرة القدم وده سبب المطالبة برحيله حتى قبل نهاية فترته .

* وبعض التنظيمات الهلالية هي نسخة من الكاردينال فيما يتعلق بالفكر والفكرة.

* تخيل لو جاء أي تنظيم من التنظيمات السبعة دي وصرف على الهلال من يوم (٢٨) ؟

* كان الكاردينال يشرب وما يروى.

* كل الناس الضد الكاردينال كانت ستقف ضد شداد في تعيين الكاردينال على رأس لجنة يختارها هو .

* لكن ما في تنظيم عندو بعد نظر .

* وقفوا فراجة ومنتظرين استقالة الكاردينال .

* عشان كده لما شداد جاب الكاردينال كثير من الجماهير الواقفة ضد الكاردينال عملت (رايحة) .

* الآن البقت بقت ، على هذه التنظيمات أن تجهز للإنتخابات.

* الكاردينال يكمل التلاتة شهور دي ويمشي يتفرغ لأعماله الخاصة.

* ونتمنى يا كاردينال التلاتة شهور دي ما يكون فيها كضب .

* والله العظيم يا الكاردينال تظبط فريق الكرة لو قعدت مية سنة ما عندنا معاك شغلة .

* حدنا معاك فريق الكرة .

* ما عندنا معاك حاجة تاني .

* وعليك الله ما دايرين كضب.

* ولا دايرين سواقة بالغابة.

* ونسأل الله التوفيق للهلال .

* و..و..

* والله في