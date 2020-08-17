العودة عبر (شباك) التطبيع !!.. بقلم محمد الطيب الامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* الحياة قبل كورونا وبعد كورونا اختلفت اختلاف كبير .
* قبل كورونا السكر بالكيلو والسفر بالمحطات.
* وبعد كورونا السفر بقى بالكيلو وربما يصبح السكر بالمتر .
* تجي لبتاع الدكان تقول ليهو اديني (نص متر سكر) ، وتمشي لبتاع السفريات تقول ليهو : (مسافر لي سبعة كيلو وجاي) .
* و(٤×٢=٨) قبل كورونا، وبعد كورونا (٤×٢= برشلونة) .
* قبل كورونا الخسارة في كرة القدم (١و٢و٣) ، وبعد كورونا الخسارة بقت بالدستة.
* برشلونة اخدها (٨) .
* والمريخ اخدها (٧) من قبل .
* الفرق بين (٨) برشلونة و(٧) المريخ هو أن خسارة برشلونة سببها الجهاز الفني وخسارة المريخ سببها (البرد) .
* اتخيل مباراة برشلونة الأخيرة دي لو كان فيها برد ؟
* قبل كورونا الكاردينال كان (بكضب) وبقول : أنا قاعد ٢٥ سنة ، وبعد كورونا الكاردينال بقى يفتش لرئاسة لجنة التطبيع .
* والله صحي.
* ملأ الكاردينال الدنيا ضجيجا وقطع بأنه لن يستمر في الهلال ولا دقيقة بعد يوم (٢٧) .
* بل ذهب أبعد من ذلك وقال : قبل يوم ٢٧ علاقتي برئاسة الهلال ستنتهي .
* وفعلا إنتهت يوم ٢٧ .
* ومشوا ليهو ناس الإستشارية ورفض .
* وقال ليهم : أي حاجة طلبتوها مني وافقت عليها لكن المرة اعفوني.
* وعفوهو بالفعل وكلموا شداد إنو الكاردينال قال ما داير .
* وتنظيمات الهلال ظهرت في الصورة وفجأة الكاردينال قال أنا داير .
* عدم الصدق ما جديد على الكاردينال .
* عندو معانا (٩٩) كضبة.
* ال(٩٩) دي فيها (٦٢) كضبة سوداء .
* عاد الكاردينال رئيسا للجنة التطبيع المحدد لها (٣) شهور .
* غايتو يا محمد خير ساهرتو بينا ساكت بحواركم داك .
* المهم .
* الحق حق والباطل باطل .
* عندما توقف الكاردينال وللأمانة انكشفت كثير من الأشياء.
* أهم هذه الأشياء معاناة فريق الكرة .
* تنظيمات الهلال والاقطاب قعدوا فراجة .
* ربطوا دعمهم بتعيينهم عبر لجنة التطبيع.
* ودي كانت خطوة غير موفقة من جانبهم.
* كان سيكون جميلا إذا بدأت هذه التنظيمات الصرف على الفريق اعتبارا من يوم ٢٨ .
* لكنهم (لبدوا) وانتظروا التعيين واستقالة الكاردينال .
* نعم الكاردينال لما شاف الحراك الهلالي خاف وقرر يرجع .
* ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال أن كثير من هذه التنظيمات السبعة كانت ستدخل الهلال في محنة .
* قلناها وسنكررها أن مسيرة الهلال لن تتوقف برحيل الكاردينال أو خلافه .
* ولكن مؤكد أن المسيرة تحتاج لقيادة قوية حتى تتواصل .
* وتنظيمات الهلال بشكلها الحالي ينقصها الكثير .
* ينقصها الفكر وربما المال .
* الكاردينال ما عندو فكر أو فكرة في موضوع كرة القدم وده سبب المطالبة برحيله حتى قبل نهاية فترته .
* وبعض التنظيمات الهلالية هي نسخة من الكاردينال فيما يتعلق بالفكر والفكرة.
* تخيل لو جاء أي تنظيم من التنظيمات السبعة دي وصرف على الهلال من يوم (٢٨) ؟
* كان الكاردينال يشرب وما يروى.
* كل الناس الضد الكاردينال كانت ستقف ضد شداد في تعيين الكاردينال على رأس لجنة يختارها هو .
* لكن ما في تنظيم عندو بعد نظر .
* وقفوا فراجة ومنتظرين استقالة الكاردينال .
* عشان كده لما شداد جاب الكاردينال كثير من الجماهير الواقفة ضد الكاردينال عملت (رايحة) .
* الآن البقت بقت ، على هذه التنظيمات أن تجهز للإنتخابات.
* الكاردينال يكمل التلاتة شهور دي ويمشي يتفرغ لأعماله الخاصة.
* ونتمنى يا كاردينال التلاتة شهور دي ما يكون فيها كضب .
* والله العظيم يا الكاردينال تظبط فريق الكرة لو قعدت مية سنة ما عندنا معاك شغلة .
* حدنا معاك فريق الكرة .
* ما عندنا معاك حاجة تاني .
* وعليك الله ما دايرين كضب.
* ولا دايرين سواقة بالغابة.
* ونسأل الله التوفيق للهلال .
* و..و..
* والله في
كانت هذه تفاصيل خبر العودة عبر (شباك) التطبيع !!.. بقلم محمد الطيب الامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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