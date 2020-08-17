لماذا الكيل بمكيالين أخي شداد.. بقلم إسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

▪️ قبل عدة أشهر…. أصدر آدم سوداكال قراراً بإقالة المدير التنفيذي لمجلس المريخ، الدكتور مدثر خيري.. وبعد أقل من يومين، ألغى القرار..

▪️وقبل أيام.. أصدر قراراً جديداً بإقالته…. وفي نفس اليوم، نفى مساعد الرئيس الأخ محمد موسى الكندو أن يكون المجلس اتخذ قراراً بإقالة مدثر خيري.. وأكد أن المجلس لم يجتمع أصلاً حتى يصدر هذا القرار.. وأضاف: إن عهد القرارات الفردية ولى من غير رجعة..

▪️وقبل ثلاثة أيام… أتبع سوداكال قراره الأول، بقرارٍ حلّ بموجبه كل اللجان التي كوّنها – من قبل – المدير التنفيذي..

▪️والسؤال الذي يبرز….. من الذي يدير المريخ؟؟ هل هو آدم سوداكال أم مجلس الإدارة..؟؟!!

* السؤال الثاني وهو الأهم.. لماذا يتباطأ الاتحاد العام في التجاوب مع المذكرة التي رفعها له عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي المريخ..؟؟!!

▪️الصراع الإداري في نادي الهلال، سارع الدكتور كمال شداد إلى حسمه على وجه السرعة.. ووضع أمام رئيسه الكاردينال ثلاثة خيارات.. اختار منها رئاسة لجنة تطبيع، واستقر الوضع الإداري في الهلال..

▪️أهل المريخ خاطبوا الاتحاد العام بشأن أزمتهم الإدارية قبل أن يخاطبه أهل الهلال بشأن أزمتهم.. فلماذا الكيل بمكيالين في التعامل مع الأزمتين أخي شداد؟؟

* نعم……. أهل المريخ سبقوا أهل الهلال، وسلموا الاتحاد مذكرة بخصوص الأوضاع الإدارية في ناديهم، وقبلها سلموا مجلس سوداكال طلباً لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس.. وحسب النظام الأساسي فإن المجلس مطالب بالرد على هذا الطلب قبل أنقضاء فترة شهر من تاريخ استلامه له.. ولكن الشهر انقضى ولم يرد د على الطلب..

* الاتحاد العام بموجب المذكرة المرفوعة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي المريخ، وجه مجلس سوداكال، بإعادة الجمعية العمومية الأخيرة لإجازة النظام الأساسي.. ومع ذلك ضرب المجلس الطناش عن هذا التوجيه، ولم يحفل به.. وذهب إلى أبعد من ذلك، ورفض فتح باب العضوية.. فلماذا صمت الاتحاد على ذلك ولم يتخذ القرار الذي هدد به المجلس إذا لم يستجب لتوجيهه؟؟

* حقيقة اهتمام الدكتور كمال شداد بالصراع الإداري في الهلال ومعالجته، وفي نفس الوقت تجاهله للصراع الإداري في المريخ، يفتح الباب للمزيد من الظنون بأنه يكيل بمكيالين..

* ختاما…… ليت اللجنة القانونية الخاصة بلجنة سحب الثقة، تدعم مذكرتها السابقة للاتحاد بزيارة رئيس الاتحاد العام في مكتبه، لحضه بقوة على حسم الصراع الإداري لنادي المريخ بقرار عاجل واضح.. فقد طغى رئيس المريخ وتجبر.. وبدأ يصدر قرارات فردية رغم أنف بقية الأعضاء.. كأنما الزعيم ملك من أملاكه!!

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* حسب تسريبات…. خمسة من أعضاء مجلس المريخ التسعة، يرفضون قرارات سوداكال الفردية.. ويساندها فقط أربعة هم إلى جانبه، الصادق مادبو وعلي أبشر وعمر محمد عبد الله.. فماذا يعني هذا غير أنه يستهين بالاتحاد.. والمفوضية.. وعشاق الزعيم..

* عموماً لا يزال في العشم بقية… وما على الدكتور كمال شداد إلا أن يثبت انحيازه لجميع الأندية وليس للهلال فقط، ويتدخل لحسم الصراع في المريخ بنفس الكيفية التي حسم بها صراع الهلال..

*رحمك الله فارسنا الجحجاح*

* مهند ميرغني.. مريخي بدرجة مشير… وفارس بدرجة جحجاج.. وفتى نحسب أنه من الصالحين..

* أدب وتهذيب.. فهم وتواضع.. ولو جلست من اليوم حتى الغد، لأعدد صفاته، لن أنال منها غير نذر يتضاءل أمام بقية الصفات..

* وهنا لا نستكثره على المولى عز وجل، ولكن رحيله خلف بالجد، حسرة في نفوسنا لا حد لها.. ولا نملك غير أن نرفع الأكف إلى صاحب الجلالة، سائلين له الرحمة والمغفرة.. وأن يتقبله قبولاً حسناً، ويسكنه في أعلى مراتب عليين مع الصديقين والشهداء..

* إنا لله وإنا إليه راجعون… صدق الله العظيم.. وكفى بالموت واعظاً، لو ننتبه..

* ختاماً هذه مرثية بعث لي بها الحبيب الزميل بقروب “صفوة بلا حدود”، عصام دبلوك، بعنوان (مهند كان بدري عليك):

** إقرعي في عتمة الصمت المدوي يا نواقيس الرياح الأربعة

عل ذاك الميت يصحو ويغني

تحت شمس مبدعة” “محمد عبدالحي”

** حملت أنباء الدوحة الرحيل المُر للفارس الشاب، غض الإهاب، مهند ميرغني، عاشق المريخ، عاشق الجِياد.. وهل هي صدفة أن الموت يتخير الجياد يامهند. وانت تتنفس حبها، وتعتني بها، وتشارك في سباقاتها، وتنشر وتغرس حبها؟؟

** رحيلك أفزعنا.. أذهلنا.. تجرعنا مرارة كؤوس الرجاء في الشفاء.. وأذاقنا حلاوة الدعاء والمناجاة والرضا بقسمة ربي…

** حقا إن الموت نقّاد.. يتخيّر الجِياد.. رحلت يامهند وأنت موعود بصعود تلال المجد المريخي.. وأنت تعمل في صمت بلا منّ أو صخب أو إعلام.. تعالج أزمة هذا، ومشكلة ذاك.. حب المريخ نقلك وأنت ابن العاصمة إلى مؤازرة مريخ نيالا.. ترحل وترتحل معه عبر الربى والوهاد، ترافقه في حلّه وترحاله.. تذلل الصعاب بلا كلل أو ملل..

** رحلت يا مهند في ليلة الدوحة حالكة السواد .

واختفيت قبل أن تكون كالبدر في التم كعادته.. فقصر شهر الدوحة.. وتوقفت روزنامة أيام أهلها، مريخاب الدوحة.. أهل المروءة والكرم.. تركوا الديار والأهل مرابطين متحلقين عشمانين في رحمة ربي.. الله يصبركم… فلقد كنتم أقرب إليه من أهله وهو في إرتحاله الأخير في العشي بلا لحاف، يرتاد أقبية وغرف إنعاش الدوحة عسي ولعل..

** حزن في جوف حزن …ألم في باطن ألم …يا رحمة الله الذي خلق الإنسان في كبد.. فقد ليس بالهين ولا باليسير.. ولكنها إرادة الله وسنته في خلقه ماضية..

* ستبكيك كل مضاجع الحزن ومنافي القهر يامهند . ويبكيك جمهور المريخ وشيبه وشبابه وصبيانه.. ويبكيك المشردون والقاطنون القلعة الحمراء.. سيفتقدون عطفك وعطاءك الخفي.. سنفتقدك نحن يا مهند.. ولكنك ستظل جذوة لا تخبو، ومنارة سامقة…

** الفاتحة أهل المريخ… الفاتحة أنصار حزب الأمه… الفاتحة أهل نيالا.. أهل النهود.. الفاتحة أهل السودان… غفر الله لك يا مهند.. وتقبلك قبولاً حسناً.. وجعل كل الدعوات ذخراً ورصيداً لك يوم الحساب.. وعوض شبابك الجنة.. أخوك المكلوم/عصام دبلوك.. ود مدني.

* وكفى.