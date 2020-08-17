سنار.. إكتمال الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالولاية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت مدير عام وزارة التربيه والتوجيه ولاية سنار الوزير المكلف د. مناهل موسى عن اكتمال كافة الترتيبات لبدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 بالولاية.

وقالت د.مناهل في تصريح ( لسونا) ان العام الدراسي سيبدأ باسبوع المعلم في السادس من سبتمبر القادم على أن يتوجه الطلاب لمدارسهم في السابع والعشرون من نفس الشهر واكدت انه تم وصول المقرر الجديد للصف الاول اساس والذي سيوزع مجانا .

Advertisements

اما فيما يختص بامتحانات الشهاده السودانيه لهذا العام اكدت د.مناهل انه تم اعداد المراكز مع الأخذ في الاعتبار الظروف الطبيعيه حيث تم تجميع عدد من المراكز مع انشاء مراكز للشرطة بالقرب من المراكز لحفظ الامن .

وقالت د. مناهل ان من بشريات العام الدراسي الجديد تدشين منحة البنك الدولي لدعم التعليم بالولاية والتي تتضمن توفير وجبة افطار لطلاب الاساس وتوفير معينات تسيير المدرسة وتحسين البيئة المدرسية.

وأوضحت ان الوزارة ستشرع فورا في تدريب المعلمين علي كيفية صرف المنحةوانها تعمل على فتح حساب لكل مدرسه ليصب مبلغ المنحة في دعم المدارس والطلاب .