والي الجزيرة يؤكد حرصه وإلتزامه بتفكيك المؤتمر الوطني المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة جميع قوي الثورة لضرورة التوحد والتوجه للبناء والإعمار والإصلاح لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة .

جاء ذلك لدي مخاطبته المسيرة التي نظمتها لجان المقاومة السودانية بالولاية وتقديم مذكرة مطلبية للوالي ..

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وقطع الوالي أن المذكرة من صميم عمل الحكومة الإنتقالية وحكومة الولاية وتعد دافعا لإنجاز ملفات الثورة.

وجدد دعوته لضرورة الإنتقال من النهج الثوري لمرحلة الدولة عبر أسس علمية وإدارية بتطبيق نظام إداري مؤسسي بدءا من الوحدة الإدارية إلى المحلية ثم رئاسة الولاية مؤكدا حرصه وإلتزامه بتفكيك المؤتمر الوطني وعدم ترك من أجرموا وأفسدوا وتمكنوا في حق الوطن والمواطن بتفعيل إزالة التمكين ومحاربة الفساد بحراسة ومتابعة من القوي الثورية بالولاية ..

من جانبه إستعرض الأستاذ طه عواض مقرر اللجنة التتفيذية للجان المقاومة السودانية مطالب المذكرة في تفكيك تمكين المؤتمر الوطني وإستكمال الهياكل التشريعية والتنفيذية مشيراً إلى أن المواكب إنطلقت في كل ولايات السودان الي أمانات حكومات الولايات مشيرا لوعد وتأكيد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة بتنفيذ مطالب المذكرة معلناً إن لجان المقاومة السودانية ستظل حارسة للثورة وحاماية لها عهدا ووفاءا لدماء الشهداء ..