رئيس المجلس السيادي يتعهد بتنفيذ توصيات مؤتمر ثورة ديمسبر للنهوض بالتعليم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ،لاهمية النظر في نظام التعليم كونه من المرجعيات الأساسية لتحقيق الآمال ومواكبة التغيرات المتسارعة، وضرورة ارتباط التعليم بالسياسات والإستراتيجيات الوطنية لتتواءم مع الأهداف الكلية للدولة.

وتعهد البرهان لدى مخاطبته ختام مؤتمر ثورة ديمسبر للنهوض بالتعليم ، بجامعة الخرطوم امس ، بتنفيذ ومتابعة التوصيات التي خرج بها المؤتمر للارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية المستدامة.

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