نهر النيل.. الشرطة توقف موظفين رهن التحقيق في سرقة مرتبات العاملين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوقفت شرطة ولاية نهر النيل ،موظفين وخفير، رهن التحقيق في ملابسات سرقة جزء من مرتبات العاملين بمحلية بربر مطلع الشهر الجاري. وقال مصدر لـ(السوداني)إن الشرطةأجرت تدابيرها الفنية مديانيا حيال السرقة التي نفذها مجهول، وكشفت التحريات عن أن الجاني تسلل عبر البوابة

وحطم الخزنة، واستولى على مبلغ (721 )ألف جنيه عبارة متبقي مرتبات العاملين بالمحلية، وقادت تحريات الشرطة للقبض على محاسب مالي وسائق إلى جانب الخفير، وأخضعتهم للتحقيق حول ملابسات السرقة.

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