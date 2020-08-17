حكومة الخرطوم تتعهد بحماية مواكب مليونية اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهدت حكومة ولاية الخرطوم بالعمل على حماية وتأمين مواكب 17 أغسطس “اليوم” حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي عن الرأي

وقال تعميم صحفي صادر عن حكومة ولاية الخرطوم ان حماية المواكب يعد إنتصارا لأهداف ثورة ديسمبر السلمية بشعاراتها الحرية والسلام والعدالة وتحقيقا لمبدأ الحرية والتعبير عن الرأي كحق مشروع لا تنازل عنه ولا مساس به.

واكدت حكومة ولاية الخرطوم على مد يد التعاون مع جميع مكونات الثورة بناءً للثقة وحفظاً لكرامة المواطن والعمل يداً واحدةً لتحقيق أهداف الثورة والوفاء لدماء الشهداء

ونوهت الى ان السلطات المختصة ستقون بتنظيم حركة السير بالشوارع المختلفة كما ستظل كل الكباري تعمل بشكلها الطبيعي ضمانا لعدم التضييق على تحركات المواطنين الآخرين بعملية إغلاق الكباري وسريان الحياة بصورتها الطبيعية

ودعت المواطنين بالالتزام بالمواقيت المعلنة من منظمي المواكب والإلتزام كذلك بحظر التجوال الصحي الذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء مع مراعاة الإحترازات الصحية لمجابهة جائحة كورونا وعلى رأسها التباعد الاجتماعي داخل المواكب حفاظا على صحة المواطنين. المجهر السياسي

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