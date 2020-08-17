اغلاق الطرق وانتشار كثيف للقوات النظامية في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين اختناقات مرورية واغلاق لبعض الشوارع الرئيسية وانتشار كثيف لعربات القوات النظامية في مداخل كل من شارع الجامعة وشارع الجمهورية واغلاق تام لكل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة وذلك على وقع مليونية اليوم والمواكب التي دعت لها لجان المقاومة بوسائل التواصل الاجتماعي لتكملة متطلبات الثورة. وبحسب مارصدته محررة (الانتباهة أون لاين) فإن العاصمة تحولت إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحكمت قوات الشرطة السيطرة على الشوارع الرئيسية ورغم فتح جميع الكباري إلا أن هنالك زحمة وصعوبة فى الحركة مما أضطر عدد كبير من المواطنين مواصلة الوصول إلى أماكن عملهم سيرا على الأقدام.

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