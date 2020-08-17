الإثنين 17 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 إلتقت عضو مجلس السيادة الإنتقالي عائشة موسى السعيد اليوم بالقصر الجمهوري بوفد المكتب التمهيدي لولاية شمال كردفان برئاسة يس جعفر عثمان والذي قال أن اللقاء تناول وضعية شمال كردفان في مسار الوسط وما تم من نقاش وحل لعدد من القضايا التي تهم الولاية .

Advertisements وقال ياسين "طالبنا بأن تأخذ ولاية شمال كردفان حقها الطبيعي في حل قضاياها بأبنائها". وذكر يس إن عائشة موسى السعيد وجهتهم بمقابلة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ محمد الحسن التعايشي لوضع رؤية تسهم في حل قضايا ولاية شمال كردفان.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لقاء هام بين مجلس السيادة ومسئولي شمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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