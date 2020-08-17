عاجل.. 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

أعلنت السلطات الصحية السودانية، اليوم الاثنين، تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 5 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12410 حالات، بينها 803 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6385 بعد تسجيل 35 حالة جديدة.

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