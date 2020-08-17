منافس سيمبا التنزاني يخطف شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اقترب الشباب التنزاني منافس سيمبا التنزاني من كسب توقيع السوداني شرف الدين شيبوب لاعب سيمبا التنزاني الهلال والمريخ السابقين وذلك بعد ان استغل منافس سيمبا الخلاف بين المدرب واللاعب وقدم له عرضا مغريا ويتوقع أن ينضم اللاعب لصفوف اليانغ خلال الايام.

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