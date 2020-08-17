شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب للصحيفة ان نادي الاسماعيلي المصري قدم عرضا لوكيل اللاعب اطهر الطاهر بلغ 400 الف دولار نظير انتقال اللاعب لنادي الدراويش وذلك للاستفادة من انتقال اللاعب بصفقة حرة بعد انتهاء عقد اللاعب وفي اعقاب تعليق النشاط الرياضي في السودان وكان الاتحاد قد الزم لاعب الممتاز المنتهية عقودهم التواصل مع الاندية حتى نهاية الموسم ولكن قرار الطواريء قضى على احلام الهلال في الحفاظ على لاعبه الذي بات قريبا من الانتقال الى قلعة الدراويش. المادة السابقة جمال سالم يطلب تأشيرة الخروج المقالة القادمة منافس سيمبا التنزاني يخطف شيبوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسماعيلي المصري يجهز على الهلال في اطهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.