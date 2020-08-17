جمال سالم يطلب تأشيرة الخروج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن حارس الهلال جمال سالم تقدم بطلب تأشيرة الخروج من السودان ليوغندا وقام باجراء حجز تذكرة للعاصمة اليوغندية كمبالا وذلك بعد اعلان تعليق النشاط الرياضي في السودان وكان اللاعب المنتهي عقده في الحادي والثلاثين من اكتوبر قد اخطر الهلال رغبته في الرحيل وقدم طلب فسخ تعاقد للاتحاد السوداني واضعا المسببات والدوافع المالية والتي وصلت لاربعة اشهر لم يحصل عليها بجانب مقدم العقد للعام الحالي.

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