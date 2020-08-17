إنفلات تام في سوق العملة والدولار يسجل رقماً جديداُ

الخليج 365 : إرتفع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني في سوق العملات الموازي “الأسود” بصورة مفاجئة من 141 جنيها ليصل إلى 171 جنيها في غضون يومين.

وأكد متعاملون في السوق الموازي أن القفزات في سعر الدولار غير مبررة مشيرين لوجود مضاربات في السوق بينما أكد متعاملون آخرون أن طلبية من الحكومة لتوفير مبلغ (9) مليون دولار لشراء دواء أدت لإرتفاع سعره مساء الأحد في ظل شح المعروض لدى التجار.

وأوضح خبير إقتصادي فضل حجب إسمه لـ(المجهر) أن إرتفاع الدولار بهذه الصورة المفاجئة غير طبيعي مرحجاً أن يكون السبب الموازنة البديلة التي أعلنتها الحكومة مؤخراً والتي رشح انها ستعمل على تحريك سعر الدولار الرسمي ليقارب سعر السوق الموازي.

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