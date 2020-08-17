إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة وإختناقات مرورية بالخرطوم

أغلقت مجموعات من الجيش جميع الطرق المؤدية إلى محيط القيادة العامة بصورة مفاجئة ما رتب إختناقات مرورية كبيرة بالشوارع البديلة وسط الخرطوم وشلل تام للحركة بين مدن الولاية. وكان تجمع المهنيين قد دعا لتسيير مواكب مليونية للإحتفال بالذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية والتي تصادف اليوم 17 أغسطس، وأشاروا لأهمية تسيير مواكب تعمل على تصحيح مسار الثورة. Advertisements ودعمت ولاية الخرطوم تسيير المواكب مؤكدة أنها حق مكتسب للمواطن بواسطة الثورة التي رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة. وبحسب صحيفة المجهر، لم تصدر القوات المسلحة أى بيان أو نشرة تكشف خلالها دواعي وأسباب إغلاق الطرق المؤدية للقيادة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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