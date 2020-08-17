“إزالة التمكين” بسنار تدشن أعمالها باسترداد مستقطع من مدرسة

صدر والي سنار الاستاذ الماحي محمد سليمان رئيس لجنة تفكيك نظام الانقاذ قراراً أمس بإعلان أعضاء اللجنة التي أدت القسم بحضور رئيس الجهاز القضائي.

وفي المؤتمر الصحفي بهذه المناسبة أصدر الوالي قراراً باسترجاع المساحة المستقطعة من مدرسة سنار الجديدة بنات والموزعة لمواقع تجارية وتعويض المتضررين.

وجدد والي سنار في حديثه العزم علي محاربة الفساد اينما وجد. واشار إلي حق اللجنة في حل أي منظمة سياسية أو خاصة بنظام الانقاذ والتمكين والغاء اي وظيفة أنشئت لهذا الغرض.

ووصف تكوين اللجنة بأنه خطوة لإصلاح الحال والشروع في تغيير ما كان سائداً بوضوح وشفافية وعدالة. وحيا والي سنار الثوار وقوي اعلان الحرية والتغيير متعهدا بأخذ حق شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ونشر الحرية والسلام والعدالة والمساواة واستشراف مستقبل مشرق بالنهضة والتنمية والرخاء بمحاربة الفساد والتمكين الذي شهدته الولاية في الخدمة المدنية والاراضي الزراعية والسكنية .

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وبشر الاستاذ الماحي محمد سليمان بحسب (سونا)، باستغلال الأموال المنهوبة لمصلحة الجماهير والمجتمع السناري لتحسين معاش الناس.

وأكد الوالي توفير كافة المعينات للجنة وتخصيص مقر الحركة الإسلامية بالولاية كمقر دائم للجنة معلنا حماية كل المصادر.

فيما أعلن الأستاذ علي طارق العرش مقرر لجنة تفكيك نظام الانقاذ واسترداد الاموال المنهوبة تدشين عمل اللجنة ايفاءا لعهد الشهداء ورد كل الحقوق لأهلها.

وقال ان قرار تكوين اللجنة انتظره أهل ولاية سنار طويلاً ودعا الثوار والمواطنين الشرفاء إلى أن يقبضوا على جمر القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)