أصدر والي شمال دارفور محمد حسن عربي أمس، قراراً بإعفاء مدير إدارة النقل والبترول بوزارة المالية من مهامه فوراً.
وأوضح الوالي في صفحته على (فيسبوك)، أن القرار جاء في إطار التدابير التي تبذلها حكومته لمواجهة أزمة الوقود والغاز بالولاية، وأقر عربي بأنّ الولاية تُواجه مُشكلة في تخصيص المواد البترولية والغاز من المركز، وأوضح أنّ نسبة العجز في الوقود تفوق الـ(57%) وفي الغاز (70%.
وأشار عربي بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنه رغم العجز الكبير يُمكن التوفيق بين المخزون والاستهلاك إلى حدود معقولة وذلك بمُحاربة تسريب الوقود إلى السوق المُوازي، وترشيد استهلاك العربات، وتقنين العربات غير المقننة بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال دارفور يعفي مدير النقل والبترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.