والي شمال دارفور يعفي مدير النقل والبترول

أصدر والي شمال دارفور محمد حسن عربي أمس، قراراً بإعفاء مدير إدارة النقل والبترول بوزارة المالية من مهامه فوراً.

وأوضح الوالي في صفحته على (فيسبوك)، أن القرار جاء في إطار التدابير التي تبذلها حكومته لمواجهة أزمة الوقود والغاز بالولاية، وأقر عربي بأنّ الولاية تُواجه مُشكلة في تخصيص المواد البترولية والغاز من المركز، وأوضح أنّ نسبة العجز في الوقود تفوق الـ(57%) وفي الغاز (70%.

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وأشار عربي بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنه رغم العجز الكبير يُمكن التوفيق بين المخزون والاستهلاك إلى حدود معقولة وذلك بمُحاربة تسريب الوقود إلى السوق المُوازي، وترشيد استهلاك العربات، وتقنين العربات غير المقننة بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)