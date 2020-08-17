مساع للحكومة الإتحادية لتوفير الدقيق للخرطوم

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ، نقص حصة الولاية من الدقيق منذ الثامن من أغسطس وحتى الأن، تسبب في أزمة إنتاج الخبز.

وقالت الوزارة إن جملة الكميات المطلوبة، تفوق 288 ألف جوال فيما بلغت الكميات المستلمة خلال هذه الفترة ما يزيد عن 255 ألف جوال وذلك لأسباب تتعلق بقلة الوارد من المطاحن.

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وبحسب صحيفة السوداني، عزت المطاحن قلة الوارد من المطاحن لانقطاع التيار الكهربائي وقلة الوارد من القمح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)