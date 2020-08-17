تجمع المهنيين يطالب بإقالة مدير جامعة “نيالا”

نظم تجمع المهنيين بجامعة نيالا وقفة احتجاجية طالب فيها بإقالة مدير الجامعة البروف صالح الهادي محمد احمد، وقال مسؤول إعلام التجمع الدكتور عادل احمد علي في مؤتمر صحفي أمس إن البروف صالح تم ترشيحه من قبل التجمع وكان عليه تنفيذ برامج حكومة الثورة إلا أنه انحرف وقام بارتكاب العديد من الأخطاء، مشيراً إلى أنهم قاموا برفع مذكرة طالبوا فيها بإقالة المدير وبدورها أرسلت وزارة التعليم العالي لجنة لمعرفة الحقائق وهم في إنتظار قرار الوزارة إلا أنه أكد أن لا مكان للمدير الحالي حتى ولو لم تتم إقالته، وأضاف (التجمع غير مسؤول عما سيحدث بالجامعة حال عدم إقالة المدير).

من جانبه عدد دكتور يس ما قال إنه مخالفات ارتكبها مدير الجامعة منها عدم اعترافه بالتجمع وعدم الإلتزام بمصفوفة التعليم العالي القاضية بإزالة تمكين عناصر النظام البائد، موضحاً أنه وبدلاً عن حظر نشاطهم قام بتكليف عدد منهم بمهام إدارية في مقابل حظر نشاط الثوار، معتبراً اذلك استفزازاً وردة ثورية، لافتاً إلى أنهم كتجمع يتحملون خطأ ترشيحهم للبروف صالح.

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فيما استنكر دكتور سعد الدين حسن إدريس توجيه مدير الجامعة بفتح بلاغات تعدي جنائي لدى النيابة في مواجهة أكثر من ( 80) استاذاً بسبب مطالبتهم بحقوقهم في الإسكان، بدورها أصدرت إدارة الجامعة قراراً إدارياً ممهوراً بتوقيع المدير قضى بموجبه بحظر النشاط السياسي بالجامعة لكافة التنظيمات بمسمياتها المختلفة وحظر التجمعات والإجتماعات والتجمهر وأي نشاط آخر خارج النطاق الأكاديمي.

وبحسب صحيفة الجريدة، فإن المؤتمر تم عقده خارج سور الجامعة أمام البوابة الرئيسية وقوفاً على الأقدام بعد قرار حظر النشاط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)