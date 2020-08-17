وزارة العدل: الوزير لم يسحب قانون النيابة بعد إجازته

قالت وزارة العدل إن وزير العدل لم يسحب قانون النيابة العامة بعد إجازته من مجلس الوزراء.

وأفادت مصادر مطلعة أن القانون المقدم من النائب العام بشأن التعديلات القانونية تم الغاؤه، وأن وزارة العدل إكتفت بإجراء تعديلات على القانون القديم.

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وأفادت المصادر بحسب صحيفة السوداني، أن مسودة القانون تم فصلها في وزارة العدل ولم تصل مجلس لوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)