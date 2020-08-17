إحالة ملف “حاوية المخدرات” لرئيسة القضاء

وجه قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال المعز بابكر، بإحاله ملف شحنة حاوية المخدرات ووضعه أمام رئيس الجهاز القضائي.

وقال القاضي بأن الجلسة كانت محددة للسير في الإجراءات، وفي جلسات سابقة لم يتم إحضار المعروضات في البلاغ، بالإضافة إلى التقارير الفنية التي تخص الشحنة، و تبين للمحكمة أن النيابة أفرجت عن المتهمين الأول والثاني بالضمانة.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أوضح القاضي أنه خاطب النيابة عدة مرات إلا أنها لم تحرك ساكناً مما أدي إلى إعاقة سير الإجراءات لذا أمر القاضي بإحالة الملف لرئيس الجهاز القضائي حتى يتمكن من الفصل فيه.

وتعود تفاصيل القضية، لوجود حاوية مخبأ بداخلها (9) مليون حبة ترمادول داخل شامبوهات شعر للتموية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)