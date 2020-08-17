أسر الشهداء: لا نريد قتل من قتل وإنما من خطط ودبر

أعلن رئيس منظمة أسر شهداء ديسمبر، عباس فرح رفضهم لتعهدات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو بتسليم المتهمين بارتكاب مجزرة فض الاعتصام وأثناء الحراك الثوري وقال عباس: (نحن كمنظمة أسر الشهداء لا نريد المتورطين في ارتكاب جرائم القتل لأننا ظللنا نؤكد دائماً بأننا لا نريد ضحايا جدد).

وأردف (لانريد أن يتم قتل من قتل بل نريد من خطط ودبر ونفذ)، وشدد فرح على أن الأدلة والشواهد واضحة في مجزرة فض الاعتصام من خلال الصور المتداولة حول المتورطين في المجزرة بالإضافة إلى تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي الشهيرة التي قال فيها (حدث ماحدث) و وصف تلك الأدلة بالواضحة، واستدرك قائلاً: (لو كنا نعيش في دولة قانون).

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وبحسب صحيفة الجريدة، أرجع فرح عدم تحقيق العدالة لعدم توفر الإرادة للجهات العدلية وعدم وجود القوانين التي تستطيع محاسبة الجناة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وأرجع تمسكهم بتحقيق دولة القانون حتى ينعم الجيل القادم بالعيش في دولة مدنية، وزاد نحن في حالة بحث دائم عن هذه الدولة حتى لا يكون القتل بدون قانون رادع وبالطريقة الهمجية التي تمت في مجزرة فض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)