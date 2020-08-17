عاجل.. رئيس الوزراء: جهاز الدولة يتطلب إعادة بناء وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك

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الإثنين 17 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، عن أن مهام إدارة الدولة محملة بإرث الحكم غير الرشيد والقوانين المُقيّدة للإبداع والحريّات نحو إحداث التغييرات الجذرية التي نادت بها ثورة ديسمبر المجيدة، ليس بالأمر السهل، لاسيما وأن الطريق متعرج بين صعود وهبوط.
وذكر بيان عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم، بمناسبة مرور عام على توقيع الوثيقة الدستورية، أنّ "جهاز الدولة يحتاج الى إعادة بناء، وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيكٍ، والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير؛ ليصبح مُحايدًا بين المواطنات والمواطنين وخدميًا وفاعلًا".
وأضاف أن المهمة تحتاج إلى كل الدعم السياسي والشعبي الممكن والعمل بروح الوحدة.
وتابع: يجب أن يدرك شعبنا أن مصلحتنا واحدة، وهي العمل من اجل إحداث التغيير وإنجاز مهام البناء والتعمير.
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