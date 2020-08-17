عاجل.. بيان من ولاية الخرطوم حول مواكب ١٧ أغسطس ٢٠٢٠

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الإثنين 17 أغسطس 2020
أصدرت ولاية الخرطوم بياناً اليوم حول مواكب اليوم السابع عشر من أغسطس.
نص البيان
انتصارا لأهداف ثورة ديسمبر السلمية بشعاراتها الحرية والسلام والعدالة وتحقيقا لمبدأ الحرية والتعبير عن الرأي كحق مشروع لا تنازل عنه ولا مساس به،
تؤكد حكومة ولاية الخرطوم على مد يد التعاون مع جميع مكونات الثورة بناءً للثقة وحفظاً لكرامة المواطن والعمل يداً واحدةً لتحقيق أهداف الثورة والوفاء لدماء الشهداء
وتعلن الولاية أنها ستعمل على حماية وتأمين مواكب ١٧ أغسطس ٢٠٢٠م حسب المسارات المعلنة من قبل المنظمين وذلك حفاظاً على الحريات والتعبير بشكل سلمي عن الرأي كما عودنا ثوار ديسمبر الأماجد.
وضمانا لعدم التضييق على تحركات المواطنين الآخرين بعملية إغلاق الكباري وسريان الحياة بصورتها الطبيعية ستقوم السلطات المختصة بتنظيم حركة السير بالشوارع المختلفة كما ستظل كل الكباري تعمل بشكلها الطبيعي.
وتدعو الولاية الالتزام بالمواقيت المعلنة من منظمي المواكب والالتزام كذلك بحظر التجوال الصحي الذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء مع مرآعاة الاحترازات الصحية لمجابهة جائحة كورونا وعلى رأسها التباعد الاجتماعي داخل المواكب حفاظا على صحة المواطنين .
وتجدد حكومة ولاية الخرطوم التأكيد على سلمية المواكب تعبيراً عن الأنموذج المتحضر لثورة ديسمبر المجيدة.
عاشت ثورة ديسمبر والمجد والخلود للشهداء الابرار والعودة الظافرة للمفقودين والشفاء العاجل للجرحي والمصابين.
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