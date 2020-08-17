مساع للحكومة الإتحادية لتوفير الدقيق للخرطوم

الخليج 365 :

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم ، نقص حصة الولاية من الدقيق منذ الثامن من اغسطس وحتى الأن ، تسبب في ازمة إنتاج الخبز.

وقالت الوزارة أن أن جملة الكميات المطلوبة ، تفوق 288 ألف جوال فيما بلغت الكميات المستلمة خلال هذه الفترة مايزيد عن 255 ألف جوال وذلك لأسباب تتعلق بقلة الوارد من المطاحن ، وعزت المطاحن ذلك لانقطاع التيار الكهربائي وقلة الوارد من القمح.

وقالت الوزارة إن هناك مجهودات مبذولة من الحكومة الاتحادية والمطاحن لتلافي العجز في الدقيق المخصص لولاية الخرطوم ويتوقع ان تزيد الكميات بنهاية الأسبوع الجاري.