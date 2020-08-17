صور: أخبار عن وجود وفد صهيوني بالخرطوم..وتنديد بالتطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت مصادر موثقة ان وفدا صهيونيا يزور الخرطوم هذه الايام لاجراء مباحثات حول عملية التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني .
وانطلقت هشتاقات في الخرطوم منددة بالاخبار التي اطلقها وزير استخبارات الكيان الصهيوني حول الدولة التطبيع مع الدولة الثانية بعد الامارات وذكر السودان.
من جانب آخر، دشنت الهيئة السودانية العليا لمقاومة التطبيع ، وسودانيون ضد التطبيع ، وشباب ضد التطبيع، حملتها المناهضة للتطبيع مع الكيان الغاصب والحملات التوعية بمخاطر العلاقات مع الدولة المحتلة.
وقد أعلنت الإمارات وإسرائيل، يوم الخميس الماضي، أنهما ستطبعان العلاقات الدبلوماسية وتقيمان علاقة جديدة واسعة بموجب اتفاق بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الطرفين.
وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن عام 1994.
# لا_ للتطبيع _ مع _ العدو_ الصهيوني.
# التطبيع_ خيانة_ للوطن.
# الصهيونية_ عدوة_ الشعوب.
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