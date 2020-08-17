ضرورة التحقق فورا من قبو الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خبر لايخلو من غرابه تناقلته وسائل التواصل الاجتماعى عن اكتشاف قبو ضخم فى الخرطوم حول وزارة المالية والقصر امتدادا الى الفندق الكبير ، ولولا ان الخبر جاء مصحوبا بصور لظن الناس ان الامر لايعدو كونه بعض المبالغات ، لكن الشرح التفصيلى

لموقع القبو والصور المنشورة بينت مدى الخطر الذى يمثله هذا الموضوع .

ونقول دعونا اولا نطلع على الخبر بتفاصيله كما تناقلته المدونات الاخبارية والصفحات الشخصية لكثير من الاعلاميين والناشطين ، يقول الخبر :

اكتشفت مباحث شرطة إزالة التمكين ومكافحة الفساد قبوا ضخما أسفل وزارة المالية يمتد من الوزارة حتى القصر الجمهوري من جهة اليمين ومنها وحتى الفندق الكبير من اليسار.

هذا وتم إستدعاء الأدلة الجنائية بعد اكتشاف القبو الذي وجد به غرف على شكل زنازين وأشكال قبور وأزياء عسكرية كما وجدت بطاقات هوية لمجند خدمة وطنية.. والأخطر العثور على رخصة قيادة سودانية تعود لرجل من الجنسية الألمانية.. ولا تزال فرق البحث تؤدي عملها.

وقال مصد أمني مطلع ان اكتشاف القبو ربما قد يؤدي إلى اكتشاف جرائم كبرى للنظام الإجرامي السابق.. خصوصًا وان رخصة قيادة الألماني صادرة في منتصف العام 2018 ما يعني ان القبو كان يستخدم حديثا حتى نهاية عهد النظام البائد.

انتهى نقلنا للخبر الصادم ، ويلزم اولا ان نقول

انه امر بالغ الخطورة لايحتمل تاخير التحقيق حوله ولا التراخى بشأنه ، وكما ورد فى الخبر فانه ربما قاد الى الكشف عن جرائم بشعة ارتكبها النظام البائد ، وهو امر ليس مستبعدا

ويمكن لمجرمى الانقاذ ان يفعلوا أى شيئ ، ونحن الان فى مرحلة التحقق من هذا القبو ومتى تم انشاءه؟ ومن الذى كان يشرف عليه؟ ومن هم اولئك الذين كانوا على علم به؟ وهل من علاقة بين هذا القبو والكثير من الاختفاءات الغامضة التى تم تسجيلها لعدد من الناس طوال حكم الانقاذ الاغبر ؟ ، وكما قلنا فاننا لسنا الان فى وارد تسجيل ادانة لجهة أو شخص فهذا متروك لما بعد التحقيق واثبات فرضية معينة من بين فرضيات عديدة تدور فى اذهان الناس ، لكن من المهم جدا ان نؤكد على خطورة اهمال التحقيق فى هذا الموضوع أو اغفاله وتاخيره ،

ولابد ان تقوم اللجنة المكلفة بالتحقيق فى هذا الموضوع بتمليك الناس الحقائق اولا باول ، ويلزم ان تباشر هذه اللجنة عملها فورا ولا تتاخر فى هذا ، ونسال الله تعالى ان يلطف باهل السودان.