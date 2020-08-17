احرار المغرب يستهجنون خيانة الأمارات .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصاعدت موجة الرفض من احرار العالم للخطوة الخيانية التى اقدمت عليها دولة الأمارات العربية المتحدة باعلانها التطبيع مع العدو الصهيونى الغاصب للأرض العربية والاسلامية ، وتنوعت طرق الرفض الشعبى لخطوة الأمارات وطعنها الشعب الفلسطينى فى الظهر ، فهناك من تظاهروا ضد حكومة ابناء زايد ، وهناك من عملوا على كتابة المقالات فى عديد الصحف والمواقع الالكترونية ينتقدون الأمارات لاقدامها على هذه الخطوة الخيانية .

ونقف اليوم فى هذه المساحة مع احرار المغرب وهم يرفضون الخنوع والاستسلام للمؤامرة الأمريكية الصهيونية والتى تماهى معها بعض العرب والمسلمين ووقفوا فى صف العدو المجرم يؤيدونه ضد ابناء امتهم المظلومين .

وقف احرار المغرب بعز وكرامة وانتصروا لاخوانهم الفلسطينيين ورفضوا خطوة ال زايد بالتطبيع مع العدو الصهيونى المجرم ، وسجلوا اعتراضهم عن طريق اعلانهم

ككتاب مغاربة مرشحون لجائزة الشيخ زايد للكتاب الإماراتية انسحابهم احتجاجاً على اتفاق التطبيع الإماراتي الاسرائيلي برعاية امريكية الذي أعلن عنه بعد ظهر الخميس الماضى.

وقرر الروائي والكاتب المغربي أبو يوسف طه، بعد الاعلان عن الاتفاق التطبيعي الانسحاب من الترشيح لجائزة الشيخ زايد للكتاب “التي أصبحت ملطخة بعار التطبيع”.

وقال أبو يوسف طه في بيان أصدره مساء الخميس، (بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق التطبيعي) ، انه ترشح إلكترونيا لجائزة الشيخ زايد للكتاب، صنف الرواية، لسنة 2020 ـ 2021، على أساس استكمال الترشح بإرسال خمس نسخ من الكتاب وبعض الوثائق”.

وأضاف الكاتب المغربي أنه كان في ترشيحه للجائزة “مراهنا على وجود مسافة ما بين المجالين الثقافي والسياسي” إلا أنه تبين له انه هذا “أمر غير ممكن، وفيه تغليط ذاتي ، كما وضح لي ، وخاصة إثر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكا”.

وقال أبو يوسف طه، في بيانه الذي لقي انتشاراً سريعاً وترحيبا واسعاً من المثقفين المغاربة “لقد ظللت طوال حياتي مؤمنا بجوهر القضية الفلسطينية ، معتبرا الشعب الفلسطيني قد تعرض لظلم تاريخي استثنائي، تحالف فيه القريب والبعيد من قوى الإستعمار ووكلائه، والصهيونية واذرعها، لهذا أعلن الانسحاب من الترشح للجائزة إرضاء لضميري ، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة”.

من جهته أكد الكاتب والمترجم المغربي أحمد الويزي، انسحابه من المنافسة على الجائزة وقال انه منذ أكثر من شهر ، رشح روايته الأخيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، برسم سنة 2020/21؛ و”كان في نيتي أن يساهم هذا الترشيح في تقديم فرصة لهذه الرواية ، كي تجد لها أفقا قرائيا عربيا أوسع ، وكان من المفترض أن يضمن لها القائمون على هذه الجائزة”.

وأضاف “لكن ما حصل اليوم من تطبيع بائس بين ساسة دولة الإمارات والكيان الإسرائيلي الغاشم، في تحد سافر لإرادة الشعب الإماراتي الشقيق والعربي قاطبة، وبنية مسبقة تترصد التفريط في حق الشعب الفلسطيني في حل عادل وإنساني لمجموع قضاياه ؛ كل هذا جعلني أعدل نهائيا وبشكل طوعي عن هذا الترشيح” ووصف انسحابه بأنه “إجراء متواضع أتضامن فيه مع شعبنا الفلسطيني، في صراعه العادل من أجل نيل مطالبه المشروعة”.

إلتحية لاحرار المغربون وهم يقفون موقف العز والشرف يناصرون فلسطين ، ويضربون بيد من حديد على المتخاذلين الساقطين.