تركاوي: سياسات جديدة لتطوير القطاع الزراعي بمشاركة خبراء دوليين

الخليج 365 : أعلن وزير الزراعة عبدالقادر تركاوي عن وضع سياسات جديدة لتطوير القطاع الزراعي، بمشاركة مجموعة من الخبراء الزراعيين الوطنيين والدوليين، لزيادة مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بزيادة الصادرات وتقليل الواردات. وكشف تركاوي في تصريح لـ(السياسي) عن تعرض مساحات زراعية شاسعة لـ”الغمر” بمياه الأمطار، وقال إن “غمر” تلك المساحات بالمياه تسبب في تأخير عملية “الكديب” بجانب وجود شح في السيولة، وأضاف: “لكن مقدور عليها”. ووصف موقف الموسم الزراعي فيما يتعلق بتوفير الوقود والسماد بالممتاز.

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