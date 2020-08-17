قوى التغيير: مطالب مليونية جرد الحساب المعلنة اليوم مشروعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله أن مطالب الثوار التي سيدفع بها الثوار اليوم في مليونية جرد الحساب اليوم مطالب مشروعة لجهة أنها محصورة في قضايا مهمة خاصة فيما يلي إستكمال هياكل السلطة ، وتحقيق السلام المنشود ، علاوة عن المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ، وتوقع خلف الله في حديثه لـ( الجريدة ) أن تكون هنالك المطالب واسعة وقوية لإيجاد حلول للإزمة الاقتصادية خاصة بعد اجازة تعديل موازنة 2020 والتي قوبلت برفض واسع من كل قطاعات القوى الثورية ، مؤكدا أن هدف المليونية وضع كل هذه القضايا امام منضدة مجلس الوزراء وأردف ويجب أن تجد آذان صاغية لجهة أن هذه الحكومة جاءت محمولة عبر أكتاف الشعب السوداني ، داعيا الثوار لانجاح المليونية من خلال الالتزام السلمية والابتعاد عن الاحتكاك بالجهات الامنية ، و طالب خلف الله الحكومة بضرورة الاحتفاظ بعنفوان الثورة في مثل هذه الفعاليات وتحقيق تطلعات الجماهير .

وفي السياق ذاته أكد القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار على حق الشعب في الخروج للتظاهر وممارسة كل ادواته النضالية في أي قضية سواء كانت مطلبية أوسياسية أوتلك التي تاتي في اطار استكمال مهام الثورة.

وقال كراريجب أن يتم ذلك دون حجر أو إنتقاد لجهة أن المواكب أسقطت النظام البائد وأعتبر أن المواكب المليونيات عندما تتبناها لجان المقاومة وشعارها يكون تصحيح مسار الثورة يعني ذلك تذكير الحكومة الانتقالية بمهامها بجانب انها تستخدم كنوع من الضغط للاستجابة للمطالب .