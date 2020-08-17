شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مذيعة القومي سوزان سليمان عن سبب إطلاقها زغرودة أثناء تقديمها حلقة استضافت فيها الفنان يوسف البربري بأنها انفعلت انفعال طبيعي نتج عن تفاعلها مع الأغنية. وتساءلت سوزان: “لي المذيعة ما بتزغرد؟” موضحة بحسب صحيفة السوداني: في رأيي ليس هناك غرابة في الأمر حتى يتم تداوله بتلك الطريقة التي تشير إلى أن ما حدث خطأ. لقد قمت بتقديم حلقة عبارة عن عيدية خفيفة ليست نشرة أخبار، مختتمة: نحن في حاجة إلى الكثير حتى نعبر ونرتقي بفهمنا وتعاملنا لنخرج من تلك الصورة النمطية.

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كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة سوزان سليمان: لهذا السبب (…) زغردت في الحلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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