الصحة: تسجيل 62 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سجلت وزارة الصحة الاتحادية، 62 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، منها 5 حالات وفاة شهدتها ثلاث ولايات سودانية .

وأشارت وزارة الصحة في التقرير الوبائي ليوم السبت أن الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم 35 حالة كما سجلت ولاية الشمالية 6 حالات وولاية البحر الاحمر 21 حالة .

وبهذا التقرير يرتفع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في السودان الى 12410 حالة منها 803 حالة وفاة كما ارتفعت حصيلة حالات التعافي الى 6385 وذلك عقب تعافي 35 شخصًا .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية؛ والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ؛ فضلا عن التبليغ الفوري ) .