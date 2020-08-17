الصحة: تسجيل 62 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سجلت وزارة الصحة الاتحادية، 62 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، منها 5 حالات وفاة شهدتها ثلاث ولايات سودانية .
وأشارت وزارة الصحة في التقرير الوبائي ليوم السبت أن الحالات الجديدة سجلت بولاية الخرطوم 35 حالة كما سجلت ولاية الشمالية 6 حالات وولاية البحر الاحمر 21 حالة .
وبهذا التقرير يرتفع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في السودان الى 12410 حالة منها 803 حالة وفاة كما ارتفعت حصيلة حالات التعافي الى 6385 وذلك عقب تعافي 35 شخصًا .
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية؛ والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ؛ فضلا عن التبليغ الفوري ) .
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