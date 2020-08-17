بالصورة.. مفاجأة.. وزيرة (القراية) السودانية تبحث عن (عريس) و 1500 شخص يعرضون أنفسهم لخطبتها بعد أن وصفوها بنار الضلع.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصدرت التدوينات التي تنشرها الإعلامية السودانية تغريد الخواض على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة التدوينات الأكثر حصولاً على تفاعلات لحساب سوداني خلال الأسبوع المنصرم. واشتهرت المذيعة الملقبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بوزيرة القراية بنشر تدوينات لطيفة لا تخلو من المزاح و (الفرفشة) وعادة ما تتخطى التعليقات الخاصة بتدويناتها حاجز الآلف تعليق. وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد نشرت الإعلامية الشهيرة خلال الأيام الماضية تدوينة تمازح فيها معجبيها ومتابعيها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: (محتاجة إنسان نبقي انا وهو اهم اتنين لبعض). ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد فسر متابعي وزيرة القراية أن النجمة تبحث عن عريس وألمحت لذلك دون أن تكتبه بطريقة واضحة, لتنهال التعليقات التي تجاوزت ال 1500 تعليق أغلبها من متابعون قاموا بترشيح أنفسهم على الخواض للزواج منها. وبعد أيام من نشر الإعلامية تغريد الخواض لتدوينتها نشرت إحدى الصفحات صور حديثة لها قامت بتصويرها خلال جلسة تصوير خاصة, وكالعادة تسابق المعلقون على كتابة تعليقات الغزل والإشادة بالخواض وجاءت أبرز التعليقات تقول (تغريد الخواض نجضتينا نجاض) وكتب آخر (وزيرة القراية نار الضلع) وكتب ثالث (انتي النار والشرار).