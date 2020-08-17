حميدتي يصل جوبا لدفع مفاوضات السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عسكرية عن توصل الوفد الحكومي برئاسة وزير الدفاع السوداني اللواء يس إبراهيم يس مع حركات الكفاح المسلح مسار دارفور إلى تفاهمات عديدة حول ملف الترتيبات الأمنية في الجلسة التنسيقية بحضور فريق الوساطة الجنوبية، حيث وضعت النقاط التوافقية في ورقة واحدة والنقاط الخلافية في ورقة أخرى منفصلة سلمت للوساطة لحسم المواقف التفاوضية. وكشف المصدر ان الوساطة طلبت من الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور تقديم موقفها حول النقاط الخلافية في ملف الترتيبات الأمنية التي تتمثل في دمج قوات حركات الكفاح المسلح خلال الفترة الإنتقالية والقوة المشتركة لحفظ الأمن والسلام في دارفور وإعادة الدمج والتسريح لقوات حركات الكفاح المسلح بينما طلبت الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار من الوساطة عدم التدخل لحسم النقاط الخلافية مع الحكومة الانتقالية لقدرتهما للوصول الي حسم النقاط الخلافية في اجتماع مغلق.

ومن المنتظر ان يصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي المفاوض محمد حمدان دقلو علي رأس وفد رئاسي عال المستوى اليوم الإثنين إلى جوبا وسط ترقب دولي واقليمي بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية السودانية بالأحرف الأولى حسب تصريح عضو لجنة الوساطة بجنوب السودان دكتور ضيو مطوق. ويرى الخبراء ان وصول حمدان إلى جوبا بعد تعثر مفاوضات الترتيبات الأمنية بمثابة ضخ الحيوية لمفاوضات السلام واستجابة منهم لنداءات قيادات الجبهة الثورية السودانية المتكررة بان ما تبقى من قضايا الترتيبات الأمنية تحتاج إلي قرار سياسي لحسم الخلافات وتحقيق السلام الذي ينتظره الشعب السوداني بصبر شديد ويرى بأن حميدتي صادق في صناعة السلام وحريص علي حقن الدماء في البلاد وإعادة دمج السودان في المحافل الإقليمية والدولية.

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