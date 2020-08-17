الفاشر تستضيف دورة تدريبية حول مكافحة الجراد الصحراوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انطلقت اليوم بقاعة محطة البحوث الزراعية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اعمال الدورة التدريبية الخاصة بإجراء المسح ومكافحة الجراد الصحراوي والتي نظمتها ادارة ادارة وقاية النباتات المركزية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو) وتستمر الدورة حتي العشرين من الشهر الجاري بمشاركة المهندسين الزراعيين بولايات دارفور الخمس.

واكد الامين العام لحكومة الولاية محمد ابراهيم عبد الكريم لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة أهمية إجراء المسح الشامل حول الجراد الصحراوي بالولاية والبدء في مكافحتها لتأمين الموسم الزراعي، معلنا استعداد حكومة الولاية لتقديم الدعم وتوفير وسائل الحركة لانجاح عملية المسح الميداني، وأعرب عن امله في ان تحقق الدورة أهدافها.

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من جهتها عبرت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية د.انعام اسماعيل عبدالله في كلمتها عن تقدير وزارتها للجهود التي تبذلها الوزارة الاتحادية من اجل تدريب منسوبي الوزارات الولائية بغرض تطوير وتجويد الاداء ومواكبة المتغيرات التي تشهدها البلاد، مشيدة بالخطط التي اعدتها ادارة وقاية النباتات لمجابهة الافات التي تهدد الانتاج وفي مقدمتها آفة الجراد الصحرواي التي انتشرت في بعض ولايات السودان.

واضافت د.انعام ان الدورة تهدف الي تدريب المهندسين الزراعيين بولايات دارفورعلى طرق مسح ومكافحة الجراد الصحراوي بعد التعرف على اجهزة المسح ونسب التغيرات البيئية التي تحدث من حين الى اخر والتي تؤدي الى ظهور الجراد بكثافة عالية في دول الجوار وبعض ولايات السودان.

يذكر ان الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية حول مسح ومكافحة الجراد الصحراوي عُقدت بحضور عدد من قيادات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وفريق التدريب المركزي برئاسة محجوب موسى محمد مدير ادارة مكافحة الجراد الصحرواي بوقاية النباتات الاتحادية.