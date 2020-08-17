إزالة التمكين تلقي القبض على الفريق هاشم عثمان والصادق الرزيقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألقت نيابة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، القبض على والي وﻻية الخرطوم بالنظام السابق الفريق شرطة هاشم عثمان الحسين ، ونقيب الصحفيين السابق الصادق الرزيقي .

وعلمت (السوداني) أن الرزيقي أحيل لقسم المقرن ، الذي يقبع فيه كل من مدير الشركة السودانية للاتصالات السابق المهندس طارق حمزة ووزير المالية الاسبق د. علي محمود.

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