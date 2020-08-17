جوبا.. اتفاق بين الحكومة والشعبية جناح عقار حول دمج القوات في المنطقتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توصل وفدا الحكومة الانتقالية لمفاوضات جوبا برئاسة وزير الدفاع اللواء يس ابراهيم يس والحركة الشعبية-شمال جناح عقار برئاسة ياسر عرمان خلال جلسة المباحثات انعقدت مساء أمس، بفندق “بريميد” بجوبا، إلى إتفاق تام بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين.
وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك في تصريح صحفي أن وفدي الحكومة والحركة الشعبية-شمال جناح عقار توصلا إلى اتفاق تام بشأن قضية دمج القوات.
وقال “لم يتبق في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية” وأشار إلى أن هناك رؤى وأفكارا جيدة وبناءة مطروحة للتفاوض من الجانبين.
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