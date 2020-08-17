عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 17 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم -

الخليج 365:

الجريدة

أسر الشهداء: لا نريد قتل من قتل وإنما من خطط ودبر

لجان المقاومة تبدأ موجة احتجاجات جديدة

تجمع المهنيين يؤيد مليونية جرد الحساب

محمد فاروق: المؤتمر التدوالي لـ(قحت) التفاف على الاصلاح الحقيقي

قوى الحرية : مطالب مليونية جرد الحساب مشروعة

السعودية ترجع 10 ألف رأس من الماشية السودانية

النيابة تصدر أمر قبض في مواجهة رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين (المحلول)

الإمارات ترسل مزيداً من المساعدات للسودان مع تزايد ضحايا السيول

تجمع المهنيين يطالب باقالة مدير جامعة نيالا

المواكب

تصعيد ثوري لتصحيح المسار ولجان المقاومة تحذر

إسرائيل تتوقع تطبيع العلاقات مع السودان قبل نهاية العام

ضبط عملات مزيفة بقيمة (50) مليار جنيه في كسلا

الصيحة

تحريات حول كشف امتحان مادة للغة العربية للأساس بالخرطوم

إسرائيل: نقترب لاتفاق سلام مع السودان

رئيس مطاحن النيل الأزرق: (5) جهات تحتكر الدقيق

السوداني الدولية

إنجاز نوعي لضبط لعملات أجنبية مهربة خبئت بطرق احترافية

منع البصات السفرية من التحرك للولاية الشمالية

(٥) جنيهات للخبز التجاري بمخابز الخرطوم

تقارب الخرطوم والقاهرة بشأن سد النهضة

وزير الطاقة السابق: طرح الوقود التجاري كان مبادرة مني

اليوم التالي

وزيرة المالية تقيل علي خليفة عسكوري من إدارة السلع الاستراتيجية بالوزارة وتحوله إلى إدارة السياسات بالوزارة

الدولار يصل 170 جنيهاً في السوق السوداء

أمر قبض في مواجهة الصادق الرزيقي

جهاز المخابرات العامة ولاية كسلا يتمكن من ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية تقدر بالملايين

(اليوم التالي) تكشف فساداً في المفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية

لجنة إزالة التمكين بالمالية تطالب بتخصيص (865) الف جنيه لأعضائها شهرياً

أخبار اليوم

لجان المقاومة تنظم تظاهرات بالخرطوم والولايات اليوم.

إتفاق بين الحكومة والحركة «عقار» حول دمج القوات.

السعودية ترجع باخرة ماشية إلى بورتسودان.

وزير إسرائيلي: قد نوقّع اتفاقية سلام مع السودان قبل نهاية العام.

تحليل اخباري يكتبه عاصم البلال: مبادرة الشيخ محمد بن زايد للتطبيع مع اسرائيل بين الشجاعة والواقعية.

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الوطن

وزير الاستخبارات الإسرائيلي :اتفاق السلام مع السودان قريباً

وزارة الطاقة :المالية عطلت إجراءات باخرة وقود

التجارة بالخرطوم تكشف أسباب نقص الدقيق

طوكر تحت حصار الفيضان

شعبة المستوردين:الأدوية المدعومة تهرب لدول الجوار

الاستئناف تسحب ملف محاكمة الشهيد حنفي عبد الشكور

السوداني

اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بشأن دمج القوات

سحب ملف قضية مقتل الشهيد حنفي من المحكمة

محافظ مشروع الجزيرة لـ(السوداني) :طالبنا الوالي الجديد بإلغاء بيع القمح

الإعلان عن تكوين كيان لقبيلة الجعليين بالسودان

النيل الدولية

اسرائيل: نحن بصدد إبرام اتفاق تاريخي مع السودان

النيابة تصدر أمر قبض في مواجهة رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين المحلول

السعودية ترجع من جديد شحنة مواشي سودانية تحمل أكثر من 10 ألف رأس

تحذير لوكالات سفر تبيع كرت الحمى الصفراء والكورونا

البحر الاحمر: قرار برفع حظر التجوال جزئياً وفتح معبر شلاتين

ظهور حالة لشلل الأطفال شرق مدني

القوات المسلحة

البرهان يؤكد حرص الدولة علي النهوض بالتعليم

مطوك:الحكومة والحركة يصلان لاتفاق حول دمج القوات

الفريق اول كباشي يلتقي عمد البني عامر بكسلا

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في السودان

آخر لحظة

الصحة : خطة لتعين واستبقاء الاختصاصيين وتوطين العلاج

شمال دارفور: عجز في الوقود والغاز واعفاء مدير البترول

والي الخرطوم يتبنى مقترحات لتأمين الخبز وترحيل الطالب الجامعي

مراجعة خطة تنظيم وتخطيط القرى بالخرطوم

الدار

بالصورة والقلم.. (الدار) تكشف تفاصيل اختفاء الطفل اياد ببحري

ارتفاع حصيلة الإصابات بـ”كورونا” في السودان

وزارة الصناعة: نقص في حصة الدقيق المخصصة لولاية الخرطوم

السلطات تضرب مافيا مدمري الاقتصاد بكسلا

علي عثمان أمام نيابة الفساد في تجاوزات المدينة الرياضية

اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان علوم الحاسوب