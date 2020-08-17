بالصورة ..إجتماع بين البرهان والبوشي بخصوص أزمة الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم ظهر اليوم، وزيرة الشباب والرياضة الأستاذة ولاء البوشي، التي حملت إليه تهنئة قطاعي الشباب والرياضة بمناسبة العيد السادس والستين للقوات المسلحة. وبحث اللقاء عدّة موضوعات أبرزها مشاركة

القوات المسّلحة والقوات النظامية في مشاريع الشّباب والرّياضة من خلال التّوافُق على خطّة عمل مشتركة تقوم على إعتماد إستراتيجية مُوحّدة تتضمّن جوانب خاصّة بالقوات النظامية من حيث إقامة الورش التأهيلية والتدريب وسدّ الفجوة بين شباب الثورة والقوات النظامية وتعزيز التعاون بين القوات النظامية وقطاعات الشباب والرياضة من خلال البرامج الموحدة والعمل

المشترك . وتناول اللقاء قانون الشباب والرياضة، كما بحث اللقاء وضع المدينة الرياضية الحالي وسير الإجراءات القانونية الضامنة للحق العام مع الإتفاق على وضع التقديرات الفعلية لتكلفة استكمال منشآت المدينة الرياضية وإعادة تأهيلها . ,وناقش الاجتماع قضية الوزيرة واتحاد الكرة بخصوص استمرار النشاط الرياضي وأشادت الأستاذة ولاء البوشي بتفهم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة لمتطلبات المرحلة الداعمة لقطاعي الشباب والرياضة في البلاد.